Kaymakam Akkoyun, Gazeteciler Günü’nü kutladı

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında gazetecilerin haberleri ile topluma ışık tuttuğunu, bu görevi yerine getirirken de özveriyle çalıştıklarını belirten Kaymakam Akkoyun, şunları kaydetti:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Gazeteciler, dünyadaki, ülkemizdeki ve çevremizdeki gelişmelerden hızlı ve doğru bilgi sahibi olabilmemiz için özveriyle çalışmaktadırlar. Gazeteciler doğru, ilkeli ve tarafsız haberleri ile topluma ışık tutarlar. Ayrıca bu yayınlarla şehrin ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişiminde önemli katkı sağlamaktadırlar. Gece ve gündüz, yaz ve kış demeden toplumun sesi, kulağı ve gözü olmak için fedakârca çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eder, sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dilerim.”