Kaymakam Akkoyun, Fırat Kalkanı gazisini ziyaret etti

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elbistanlı Uzman Çavuş Cuma Binbuğa’yı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 172 gün önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın en kritik noktalarından biri olan Suriye'nin El Bab kentini DEAŞ’lı teröristlerden temizlemek için yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Elbistanlı Uzman Çavuş Cuma Binbuğa (25), ilk olarak getirildiği Kilis Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Elinden ve vücudunun değişik bölgelerine isabet eden şarapnel parçaları ile yaralanan Binbuğa’yı hastane odasında ziyaret eden Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Binbuğa’ya ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan Binbuğa’nın sağlık durumu hakkında da bilgiler alan Kaymakam Akkoyun, gazi uzman çavuşun sağlık durumunun iyiye gitmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Fırat Kalkanı Harekatının, ülkemizin sınır güvenliği açısından çok büyük önem arz ettiğini belirten Kaymakam Akkoyun, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), 6 aya yakın bir süredir Fırat Kalkanı Harekatını başarıyla sürdürüyor. Tabii bu harekat, sınırlarımızın terör örgütü üyelerinden temizlenmesi ve güvenliğin en üst düzeye çıkarılması için çok önemli. Mehmetçiğimiz, bu harekatla milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamayı amaçlıyor. Askerlerimiz, kendi canlarını hiçe sayarak kahramanca mücadele ediyor. Büyük fedakarlık örneğinin sergilendiği bu harekat sırasında şehit düşen askerlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ruhları şad olsun. Yaralanan ve gazi unvanını alan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Elbistanlı hemşerimiz Cuma Binbuğa da vatanı ve milleti için yer aldığı bu görev esnasında yaralandı. Kilis’teki tedavisinin ardından Kahramanmaraş’a getirildi. Biz de kendisini ziyaret etmek istedik. Sağlık durumu hakkında bilgiler aldık. Allah’a şükür şuanda iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Kendisine ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun” dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı gazisi Uzman Çavuş Cuma Binbuğa ise, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’a nezaketinden dolayı teşekkür etti.