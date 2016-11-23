Kaymakam Akkoyun: “Eğitim camiamıza güvenimiz sonsuz”

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; “Ağır ve büyük bir sorumluluk olmakla birlikte eşsiz bir gurur meselesi olan bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimiz sonsuzdur” diye konuştu.

Bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleğinin ayrı bir kutsallık taşıdığına işaret eden Kaymakam Akkoyun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için ilim, irfan ve bilgi yuvası olan öğretmenlerimizin en seçkin günleri olan “Öğretmenler Günü” dür. Bu özel günün, tüm öğretmenlerimize, eğitim camiamıza ve yurttaşlarımıza kutlu olmasını diliyorum. Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır.”

Kaymakam Akkoyun, “İçinde bulunduğu kutsal meslek öğretmenlerimize çok özel ve büyük bir sorumluluklar yüklemektedir. Ağır ve büyük bir sorumluluk olmakla birlikte eşsiz bir gurur meselesi olan bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, başta demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin mimarı ve kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mesleklerini icra ederken şehit düşen bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü yürekten kutluyorum” dedi.