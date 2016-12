Kaymakam Akkoyun, Dünya Engelliler Gününü kutladı

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, engellilerin günlerini kutladı.

Kaymakam Tuncay Akkoyun, Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi bakımından önemli bir gündür. Engelli vatandaşların hayatın her alanında, kimseye muhtaç olmadan, hayatlarını sürdürebilmeleri en temel insan hakkıdır. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluşturulmasının yolu, engelli vatandaşlarımızın da toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür” dedi.

Kaymakam Tuncay Akkoyun, mesajını şu cümlelerle sürdürdü:

“Engeli kişilerin tüm insan hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmeyi ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmeyi amaçlayan BM Engellilerin Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülkelerden olan devletimiz de, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarının kolaylaştırılması ve iyileştirilmesi yönünde son yıllarda çok önemli yasal düzenlemeler yapmıştır. Ancak engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında, Yerel Yönetimlerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, basın ve yayın organları ile toplumun her kesimindeki bireylerin destek olması gerekmektedir. Her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Bu durum insanlık borcumuzun yanı sıra, çağdaş toplum ve sosyal devlet olmanın da en önemli gereğidir. Her birimizin birer engelli adayı olabileceği gerçeğini aklımızdan çıkarmadan ve tüm sorunların el ele vererek birlik içinde çözülebileceğine olan inancımla, tüm engelli kardeşlerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.”