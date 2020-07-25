Kayısı taşıyan traktör ve römork devrildi: 3 yaralı

Elbistan'da kayısı taşıyan traktör ve römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Olay, ilçeye bağlı Evcihüyük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Ö. ve 3 yakını, bahçeden topladıkları kayısıları römorka yükledikten sonra mahalleye traktörle mahalleye doğru yola çıktı. Bu sırada traktörün şaftı kırıldı. Traktör ve kayısı yüklü römork devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.