Kayısı taşıyan traktör ve römork devrildi: 3 yaralı

Elbistan'da kayısı taşıyan traktör ve römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Evcihüyük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Ö. ve 3 yakını, bahçeden topladıkları kayısıları römorka yükledikten sonra mahalleye traktörle mahalleye doğru yola çıktı. Bu sırada traktörün şaftı kırıldı. Traktör ve kayısı yüklü römork devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, ilçeye bağlı Evcihüyük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Ö. ve 3 yakını, bahçeden topladıkları kayısıları römorka yükledikten sonra mahalleye traktörle mahalleye doğru yola çıktı. Bu sırada traktörün şaftı kırıldı. Traktör ve kayısı yüklü römork devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
geçmiş olsun güzel köyün güzel insanlari rabbim şifa versin. foto elit