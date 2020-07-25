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Kayısı taşıyan traktör ve römork devrildi: 3 yaralı

Elbistan'da kayısı taşıyan traktör ve römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayısı taşıyan traktör ve römork devrildi: 3 yaralı
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 Elbistan'da kayısı taşıyan traktör ve römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Evcihüyük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Ö. ve 3 yakını, bahçeden topladıkları kayısıları römorka yükledikten sonra mahalleye traktörle mahalleye doğru yola çıktı. Bu sırada traktörün şaftı kırıldı. Traktör ve kayısı yüklü römork devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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ramazan zaloğlu 1 hafta önce

geçmiş olsun güzel köyün güzel insanlari rabbim şifa versin. foto elit

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Elbistanli gurbetci 2 hafta önce

Gecmisolsun Rabbim şifa versin inşAllah

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AKİF SELÇUK (İstanbul) 2 hafta önce

Geçmiş olsun Allah yardımcınız olsun, şifalar diliyorum

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Vatann 2 hafta önce

Gecmis olsun gecmis olsun daha dikkatli olmak lazim

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