Kayısı bahçesinde dünyanın en güçlü böceğini buldu

İstanbul’da yaşayan Ramazan Öğüt adlı vatandaş, her yaz geldiği Elbistan’a bağlı Evcihüyük Mahallesindeki kayısı bahçesinde çalışırken daha önce bölgede hiç rastlamadığı bir böcek fark etti. Büyüklüğü ve değişik yapısı dikkatini çeken Öğüt, böceği, yakınlarına gösterdi. Böceğin, geçtiğimiz yıllarda "çok yüksek parasal değere satıldığı" iddiasıyla gündeme gelen gergedan böceği olduğunu öğrenen Ramazan Öğüt, “Kayısı bahçesinde çalışırken su kenarında gördüm bu böceği. Şekli ve kafasındaki boynuzu görünce bizim buralardaki böceklerden farklı olduğunu anladım. Yaşım 60’ın üzerinde. Ömrüm tarlada ve bahçede geçti ama böyle bir böceği ilk kez gördüm. Yakınlarıma gösterdiğimde ise gergedan böceği olduğunu söylediler” dedi.

Öğüt, “Öğrendiğim kadarıyla çok güçlü bir böcekmiş. Kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabiliyormuş. Zararsız bir türmüş. İlk kez karşılaşmam nedeniyle biraz şaşırdım. Daha sonra da bulduğum yere bıraktım” şekline konuştu.

Böcek dünyasının en büyüklerinden olan gergedan böceklerinin boyları 15 cm'ye kadar ulaşabiliyor. Isırma ve sokma gibi özellikleri bulunmayan gergedan böcekleri, son derece zararsız bir tür olarak biliniyor.