Kayıp vatandaştan sevindirici haber geldi

Elbistan’da önceki gün sabah erken saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 63 yaşındaki Dursun Ali Bekar isimli vatandaş, gece saatlerinde bulundu.

Vatandaşların Pınarbaşı mesire alanında gördüğü Bekar, akrabaları tarafından uzun aramalar sonucunda Yeşilyurt Mahallesi’nde hafif yaralı şekilde bulundu.

Şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Dursun Ali Bekar, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi üzerindeki evinden sabah saat 07.30 sıralarında çıktı. Eşine hiçbir şey söylemeden dışarı çıkan Bekar, akşam saatlerine kadar evine dönmedi. Cep telefonu kullanmayan Bekar’ı merak eden ailesi, akrabalarında da olmadığını öğrenince çevrede aramaya başladı. Ancak tüm aramalara rağmen Bekar’dan herhangi bir ize rastlanmadı. Durumu polise bildiren aile, vatandaşlardan da yardım istedi. Bekar’ın kaybolmasıyla ilgili haberi gören bir vatandaş, Pınarbaşı mesire alanında eşkale uyan bir vatandaş olduğunu akrabalarına bildirdi. Bekar’ın görüldüğü bilgisini alan yakınları, hemen bölgeye gitse de herhangi bir iz bulamadı. Aramalarını bölgede yoğunlaştıran akrabaları, Bekar’a TOKİ konutları civarında ulaştı. Yüzünden yaralanan ve kanlar içerisinde bulunan Bekar, hemen hastaneye götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından da emniyete götürülen Dursun Ali Bekar, ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.

Bekar’ın sağ salim bulunmasının sevincini yaşayan yakınları, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.