Kayıp uzman çavuşun eşi: “Bir dikili taşı olsun diye dua edeceğimi düşünmemiştim”

Tunceli’de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu kaybolan Afşinli Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in bulunması için Munzur Çayı’na beton bloklar yerleştiriliyor.

Eşinin bulunması için yapılan çalışmaları takip eden Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal medya hesabından “Ölümle burun buruna olduğunu hep biliyordum. Ama bir dikili taşı olsun diye dua edeceğimi hiç aklımdan geçirmemiştim” cümlelerini paylaşarak duyduğu acıyı dile getirdi.

17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Afşinli Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. Uzman Çavuş Güneş için başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Munzur Çayı’ndaki arama çalışmaları kapsamında Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri botlarla arama çalışması yapıyor. Ayrıca kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları kapsamında iş makinesiyle Munzur Çayı’nda belirlenen noktaya beton bloklar konuluyor.

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için yapılan arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Uzman Çavuş Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, annesi Aysel, babası Emin Güneş'le birlikte her gün yerinde takip etmeyi sürdürüyor.