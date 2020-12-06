Kayıp olarak aranan engelli vatandaşın cansız bedeni bulundu

Elbistan’da ailesinin kayıp olarak aradığı 47 yaşındaki bedensel engelli vatandaşın, oturdukları apartmanın çatı katında asılı şekilde cansız bedeni bulundu.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Köknar Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan 47 yaşındaki bedensel engelli Fatih Eldeleklioğlu, evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendi çabaları ile Eldeleklioğlu’nu arayan aile fertleri, durumu polise bildirdi. Bu sırada aramaya devam eden aile fertleri, apartmanın çatı katına çıktıklarında Eldeleklioğlu’nu iple asılı bir şekilde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Eldeleklioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamına son verdiği değerlendirilen Eldeleklioğlu’nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







