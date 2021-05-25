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Kayıp genç kız 1 ay sonra bulundu

Kahramanmaraş’taki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Elbistanlı genç kız, 1 ay sonra Mersin’de bulundu. Kızlarının bulunduğu haberini alan aile ise sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Kayıp genç kız 1 ay sonra bulundu
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Aslen Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 17 yaşındaki Fatma Gül Günal, Kahramanmaraş’taki evlerinden 27 Nisan Salı günü dışarı çıktıktan sonra bir daha evine dönmemişti. Günal’a ulaşmaya çalışan ailesi, kendi imkanları yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kızın, evlerinin yakınında bir araca bindirildiği yönündeki bilgiler ışığında çalışmalara başlayan polis ekiplerinin yoğun çabası sonuç verdi. Günal’ın Mersin’de olduğunun öğrenilmesinin ardından söz konusu ikamete giden polis ekipleri, Günal’ı bulunduğu adresten alarak emniyete götürdü. Günal, burada anne ve babası ile görüştürüldü. Fatma Gül Günal’ın ailesine teslim edileceği bildirildi.

Bir aydır evlatlarına kavuşmanın ümidini taşıyan anne ve baba da emniyet görevlilerine teşekkür etti.

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Kayıp Genç Kız 1 Ay Sonra Bulundu