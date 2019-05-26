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Kayıp çocuk, buğday tarlasında uyurken bulundu

Çoğulhan Mahallesi’nde iftar vaktinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra buğday tarlasında uyurken bulundu.

Kayıp çocuk, buğday tarlasında uyurken bulundu
 

Çoğulhan Mahallesi’nde iftar vaktinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 5 saat sonra buğday tarlasında uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çoğulhan Mahallesi’ndeki yaşayan Mustafa Yanık (4), iftar saatleri esnasında kayboldu. Baba Şeyhmuz ve anne Merve Yanık, tüm aramalarına rağmen çocuklarından bir ize rastlayamadı. Baba Şeyhmuz Yanık, oğlunun kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Çoğulhan Jandarma Komutanlığı’ndaki 15 jandarma, 30 komando, 25 güvenlik korucusu, AFAD ve itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin katılımıyla küçük Mustafa’yı arama çalışması başlatıldı. 4 yaşındaki çocuğu, sağ salim bulmak için seferber olan arama ekibi, mahalleyi ve çevresindeki arazileri didik didik aradı. Küçük Mustafa, yaklaşık 5 saatlik aramanın sonucunda küçük çocuğa evlerinin 500 metre yakınlarındaki buğday tarlasında uyurken bulundu. Mustafa’nın bulunması, ailesine ve mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Mustafa, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.

Baba Şeyhmuz ve anne Merve Yanık, çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşarken arama çalışmasına katılan herkese teşekkür etti.

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Yerel Manşetler
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