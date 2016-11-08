Kaybolduktan 13 gün sonra cenazesi bulunan Enis, son yolculuğuna uğurlandı

Kaybolduktan 13 gün sonra evine 4 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda cansız bedenine ulaşılan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Enis Eren’in cenazesi, gözyaşları ve dualarla defnedildi.

Malatya’da 25 Ekim 2016 Salı günü sabah saatlerinde tek başına kaldığı apart daireden çıktıktan sonra bir daha kendisinden alınamayan ve 13 gün sonra cansız bedeni Çamurlu Mahallesi kırsalı Kusuk mevkiinde bulunan 21 yaşındaki İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencisi Enis Eren’in cenazesi, akşam saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketi Elbistan’a getirildi. Elbistan Devlet Hastanesi morguna konulan Eren’in cenazesi, namaz için Ulu Cami’ine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında binlerce kişi, hayatını kaybeden Enis için saf tuttu. Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet Savcısı Recep Sevgili, okul arkadaşları, öğretmenleri, Babası Muharrem Eren’in görev yaptığı Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci ve öğretmenleri ile çok sayıda vatandaş, Enis’i son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.

Enis Eren’in tabutu, kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından Gariplik Mezarlığı’na kadar omuzlarda götürülerek defnedildi.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba Muharrem Eren, güçlükle ayakta dururken, törende gözyaşları sel oldu. Gözü yaşlı baba Muharrem Eren, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun tarafından teselli edildi.

Olay, Malatya’ya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencisi Enis Eren, 25 Ekim Salı sabahı İnönü Üniversitesi’nin karşısında yer alan apart daireden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Yapılan incelemede üniversite öğrencisi Eren’in en son evlerine yakın bir düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdığı görülmüş, evden ayrılarak çevreyoluna doğru ilerlediği görülen gencin bulunması için ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, İnönü Üniversitesi Arama-Kurtarma (İNOSAR) ekipleri ve Jandarma bölgede arama çalışması yürütülmüştü.

13 gün geçmesine rağmen hiçbir yerde bulunamayan Enis’i gördüğünü belirten Mehmet Sönmez isimli çobanın ifadeleri doğrultusunda, Çamurlu Mahallesi’nin dağlık kesiminde yapılan aramada Enis’e ait olduğu belirlenen ayakkabılar da bulunmuştu. Aramalar bu bölgede yoğunlaştırılırken acı haber ise akşama doğru gelmişti. 13 gündür Malatya başta olmak üzere memleketi Elbistan’da da aranan doktor adayı Enis’in cansız bedeni, dağlık alanda korucular tarafından bulunmuştu.



