Kaybolan lise öğrencisi, ailesine kavuştu

17 yaşındaki lise 3.sınıf öğrencisi Kaan Küsmüş, önceki gün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra geri dönmemişti. Yanına cep telefonu ve para almadan ayrılan çocuklarına ulaşmak isteyen aile fertleri, çocuklarını bulmak için emniyete başvurmuştu. Kaan Küsmüş’ün, kaybolmasının ardından basında ve sosyal medyada kaybolduğuna dair paylaşımlar yapılmıştı. Ailesinin, sevenlerinin ve polisin her yerde aradığı Kaan Küsmüş, tekrar evine döndü.

Baba İsmail Küsmüş, oğlunun bulunması için çaba gösteren herkese teşekkür etti.