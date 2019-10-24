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Kaybolan 16 yaşındaki çocuk, ailesine kavuştu

Ekinözü ilçesinde kaldığı yurttan Elbistan’daki akrabasını ziyaret etmek için ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi, polisin, milli eğitim camiasının ve ailesinin çabası ile 24 saat geçmeden ailesine sağ salim kavuşturuldu.

Kaybolan 16 yaşındaki çocuk, ailesine kavuştu
 Edinilen bilgiye göre, Ekinözü Çok Programlı Lisesi 2.sınıf öğrencisi Sabri Sahra, 23 Ekim günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan okuluna gitmek üzere ayrıldı. Arkadaşlarına, Elbistan’da yaşayan ablasının yanına gideceğini söyleyen Sahra’dan bir daha haber alınamadı. Ablasının yanına gitmediği öğrenilen Sahra’nın akşam yurda dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Sahra’nın bulunması için Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, Sahra’nın Elbistan’a dolmuşla geldikten sonra otostop yaptığını belirledi. Sahra’nın bindiği araçtan Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi yakınlarında indiğini tespit eden polis, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Sahra, titiz çalışma sonucunda bir arkadaşının evinde bulundu.

Ekinözü Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Sabri Sahra, sağ salim ailesine kavuşturuldu. Çocuklarına kavuşan ailesi de, bulunmasında çaba gösteren herkese teşekkür etti.


Yerel Manşetler
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