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Kaybolan 130 koyunu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT buldu

Elbistan’da otlatılırken kaybolan 130 koyun, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulundu.

Kaybolan 130 koyunu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT buldu
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Yapalak Mahallesi kırsalında otlatılmaya çıkarılan sürüdeki koyunların bir kısmı kayboldu. Sürüsündeki koyunların eksik olduğunu gören sürü sahibi, kendi çabalarıyla yaptığı aramadan sonuç alamadı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, hırsızlık ihtimaline karşı bölgede inceleme yaptı. JASAT görevlilerinin yaptığı geniş çaplı arama çalışması, akşam saatlerinde meyvesini verdi. Kaybolan 130 koyun yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Koyunlar, sahibine teslim edildi.

Kaybettiği koyunlarına kavuşan sürü sahibi, hayvanlarını bulmak için seferber olan JASAT görevlilerine teşekkür etti.


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