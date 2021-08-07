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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye ekipleri kurtardı

Nurhak’ta metrelerce yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Elbistan İtfaiye Amirliği ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye ekipleri kurtardı
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Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesi kırsalında hayvanlarını otlatan bir vatandaş, 5 adet keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabaları ile hayvanlarını metrelerce yükseklikteki kayalıklardan kurtaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ip ve kurtarma aparatları yardımıyla inerek mahsur kalan keçileri tek tek güvenli bölgeye çıkardı.

Keçilerine kavuşan vatandaş da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Itfaiye Ekipleri Kurtardı