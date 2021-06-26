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Kaya Mezarları ve Kaya Sığınağı ‘1.Grup Yapı’ statüsüne alındı

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilçeye bağlı Sarıyatak Mahallesi’ndeki Kaya Mezarı ve Kaya Sığınağı’nı, tarihsel ve estetik nitelikleri nedeniyle 1.Grup Yapı statüsüne aldı.

Kaya Mezarları ve Kaya Sığınağı ‘1.Grup Yapı’ statüsüne alındı
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‘Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilçeye bağlı Sarıyatak Mahallesi’ndeki Kaya Mezarı ve Kaya Sığınağı’nı, ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescillemişti. Elbistan’a bağlı kırsal Sarıyatak Mahallesi’nde I. ve II. derece arkeolojik sit alanı potansiyeli bulunan Tümülüs Kaya Mezarı ve Kaya Sığınağı’nın ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescillenmesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kararın ardından toplanan Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki yapıların sınıflandırma ve gruplandırma çalışmalarını tamamladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararına göre, Kaya Sığınağı ve Kaya Mezarı, ‘toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar’ olarak adlandırılan 1.Grup Yapı statüsüne dahil edildi.

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Kaya Mezarları Ve Kaya Sığınağı 1.Grup Yapı Statüsüne Alındı