Kavurucu sıcaklıklar geliyor 39 dereceyi göreceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kavurucu sıcakların ülkeyi etkisi altına alacağı tahmininde bulundu. Vatandaşlardan sosyal yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istenirken bir haftalık süreçte ülkenin genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği öngörüldü.

Hafta sonu ise sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 17 Temmuz Pazar günü tavan yapması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yurdun iç kesimlerinde termometrelerin 40 dereceyi aşabileceği ifade edildi. Kahramanmaraş’ta sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı öngörülürken Elbistan’ın da sıcak hava dalgasından nasibini alacağı tahmin edildi. Meteorolojinin tahminlerine göre cumartesi günü başlayacak sıcaklık artışı, pazar günü 37 dereceye ulaşacak. Elbistan, bayramın arifesine denk gelen pazartesi günü ise 39 dereceyi görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek gereken önlemlerin alınması istendi.