Kavşakta kaza:1 yaralı

Elbistan’da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi ile Paksoy Sokak kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Paksoy Sokak’ta Hayriye G.’nin kullandığı 46 ZB 006 plakalı cip ile Vatan Caddesi üzerinde Abdulsamet C. idaresindeki 22 ABB 930 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.













