Kavşakta kaza: 1 yaralı

Kaza Sağlık Caddesi ile Osmanlı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sağlık Caddesi üzerinde 46 ABU 075 plakalı İ.D. idaresindeki otomobil ile Osmanlı Caddesi üzerinde seyir halinde olan C.D.’nin kullandığı 57 AS 039 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile C.D.’nin kullandığı 57 AS 039 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü C.D. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.











