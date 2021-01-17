Kavgaya karışan 26 kişiye ceza yağdı

Olay, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cezaevi Caddesi’nde bir otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, duvara çarparak durabildi. Kaza sonucunda sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya, sürücülerin yakınları da dahil oldu. Yaklaşık 30 kişinin toplanması üzerine tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan taraflara müdahale ederek, 26 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 26 kişiye, sokağa çıkma yasağına, maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 100 bin TL’nin üzerinde ceza yazıldı.