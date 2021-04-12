Kavga ihbarına giden polislere tatlı sürpriz

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası'nı kutlamak isteyen Keyf-i Yad Kahvesi, anlamlı bir organizeye imza attı. Firma çalışanlarından biri, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak, Çeçenistan Caddesi’nde silahlı kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Haber merkezi de, bu ihbar üzerine belirtilen noktaya ekipleri sevk etti. Kısa sürede verilen adrese gelen resmi ve sivil polis ekipleri, personeller tarafından iş yerinde alkışlarla karşılandı. İçeriye davet edilen polis ekiplerine, üzerinde Türk Polis Teşkilatı’nın 176.kuruluş yıldönümü kutlu olsun yazan pastalar ile karşılandı. Kavga beklerken kendileri için hazırlanmış pasta ve tatlıları gören polisler, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Polisler, sürprizi yapan iş yeri sahibine teşekkür etti. Firma tarafından ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli personellere tatlı ikramında bulunuldu.

İş yeri çalışanlarından Yasin Arıcı, “Bizlerin güvenliği için 24 saat cansiperane görev yapan polislerimize bir sürpriz hazırlamak istedik. Polis Teşkilatımız, ülkemizin gözbebeği. Bu özel günlerinde yanlarında olmak istedik. Kavga var diye ihbarda bulunduk. Polisler gelince de sürprizi yaptık” dedi.