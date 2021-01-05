Kavaktepe grup yolunda genişletme çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Elbistan Kavaktepe – İkizpınar grup yolunda genişletme çalışmalarına başladı. 7 kilometre uzunluğundaki arterde genişlik sebebiyle araç geçişlerinde yaşanan sorun ortadan kalkıyor. Arterin genişliği 5 metreden 8 metreye çıkartılarak çift yönlü araç trafiğine uygun hale getiriliyor.

Konu ile ilgili olarak Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak Elbistan ilçemizde yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. İlçemizin Kavaktepe – İkizpınar grup yolunda genişletme çalışmalarına başladık. Yeni projeyle bölgede araç geçişlerinde yaşanan sorunu çözüme kavuşturmuş olacağız. Arterin genişliğini 5 metreden 8 metreye çıkarıyoruz. Yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.



