Katı Atık Tesisi’nde ilk kazma 2020 yılında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği tarafından Afşin'e yapılacak “Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi" projesi için 'ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı' yapıldı. Elbistan’la birlikte 4 ilçenin daha çöp sorununu ortadan kaldıracak Avrupa Birliği’nden 20 milyon Avroluk hibe destekli Katı Atık Entegre Tesisi’nin yenilenen ÇED Raporu’nun nihai olarak kabul edilmesiyle uygulama aşamasına geçildi. Afşin Kaymakamlığı konferans salonunda yapılan toplantıda ÇED süreciyle alakalı bilgi veren Çevre Mühendisi Sera Ünal, Afşin Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi projesinin nihai ÇED raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğunu söyledi.

Suluk mevkiine yapılacak Afşin Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi projesinden 5 ilçenin faydalanacağını belirten Çevre Mühendisi Sera Ünal, "Proje alanı yaklaşık 16,4 hektarlık kısmında II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi kurulacak ve her biri 3 hücreli 3 lottan oluşacak. Düzenli depolama sahasının toplam tahmini ömrünün 2 milyon 707 bin 820 metreküp kapasiteyle 28 yıl olması beklenmekte. Proje kapsamında kurulması planlanan düzenli depolama tesisinde kurulacak 3 lot, birinci lotun dolmasından sonra yeni lot teşkil edilecek” dedi.

Avrupa Birliği’nin 20 milyon Avro hibesi ile kurulacak tesiste Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 215 yerleşim biriminden toplanan çöplerin ayrıştırıldıktan sonra bertaraf edilmesini öngörüyor. Tesise gelen evsel katı atıklar Mekanik Ayırma Tesisi’nde cinslerine göre ayrıldıktan sonra biyobozunur atıklar Kompost Tesisi’ ne yönlendirilecek; geri kazanımı mümkün olan atıklar türlerine göre ayrıştırılacak ve ekonomiye kazandırılacak. Düzenli depolama sahası, 5 ilçenin 28 yıllık çöpünü biriktirme kapasitesine sahip olacak. Ayrıca proje kapsamında Elbistan ve Göksun’da birer adet olmak üzere toplam 2 ayrı aktarma istasyonu düzenli depolama sahasının yapımından önce oluşturulacak ve faaliyete geçecek.





Yatırım bütçesi 127 milyon TL olması beklenen dev proje hayata geçince Elbistan çöp dağından kurtulacak. 5 ilçe ve 215 yerleşim yerine hizmet verecek bölgesel düzenli depolama ve bertaraf tesisi ile Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin vahşi çöp döküm alanları kapatılacak.