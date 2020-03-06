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Katı atık tesisi toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mali Yardım Programı (FRIT II) dâhilinde kuzey ilçelerine yapılması planlanan katı atık tesisleri ve istasyonlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Katı atık tesisi toplantısı yapıldı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerine yapılacak olan katı atık ve toplama istasyonlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mali Yardım Programı (FRIT II) dâhilinde Afşin İlçesine yapılacak olan Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi Projesi, Göksun ilçesine yapılacak olan Göksun Katı Atık Aktarma İstasyonu Projesi, Elbistan ilçesine yapılacak olan Elbistan Katı Atık Aktarma İstasyonu Projesi kapsamında Afşin Belediyesi Kültür Merkezi’nde paydaş kurumların temsilcileri Paydaş Katılım Toplantısı’nda buluştu.

Yapılacak tesislerle alakalı Paydaş Katılım Toplantısı’na Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinden yerel halk, kadın toplulukları temsilcisi, hassas gruplar, belediye, KASKİ, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlbank temsilcileri de katıldı.

 


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Katı Atık Tesisi Toplantısı Yapıldı
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