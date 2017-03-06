Katamaran, bakım için Kahramanmaraş’a götürüldü

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yaptırılan ve Ceyhan Nehri Pınarbaşı kaynağının temizliği amacıyla kullanılan yüzer biçer, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması amacıyla Kahramanmaraş’a götürüldü.
Ceyhan Nehri’nin Pınarbaşı kaynağında yaşanan kirliliğin bertarafı amacıyla, Elbistan Kaymakamlığı’nda düzenlenen ve 9 önlem kararının alındığı toplantının ardından, Pınarbaşı kaynağında temizlik çalışmaları başlarken, bu işi makine gücü ile yapan ve katamaran ismi verilen yüzer biçer ise, bakım ve onarıma alındı.
Santrallerin soğutma ve katma suyunun da alındığı Pınarbaşı kaynağında tehlikeli derecede düşen su seviyesinin, katamaranın bazı bölgelere girememesine neden olduğu ifade edildi. Katamaranın pervane sisteminin düşük su seviyesine göre yeniden ayarlanması ve bıçak sisteminin yenilenmesi amacıyla KASKİ tarafından Ceyhan’dan alınarak Kahramanmaraş’a götürüldüğü belirtilirken, yüzer biçerin ne zaman getirileceği hakkında ise bilgi verilmedi.
KASKİ tarafından özel olarak hazırlatılan ve Ceyhan Nehri Pınarbaşı kaynağına indirilen katamaran, geçtiğimiz yıl temizlik çalışmalarında kullanılmıştı.
Katamaranın Pınarbaşı kaynağındaki test çalışmalarına katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, Ceyhan’ın temizliği konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, şunları söylemişti:
“Katamaran adı verilen bu yüzer-biçeri KASKİ Genel Müdürlüğümüzün mühendisleri tasarladılar ve Kahramanmaraş’ta kendi öz kaynaklarıyla Küçük Sanayi Sitesi’nde yaptırdılar. Mühendislerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Bu yüzer-biçer sayesinde Ceyhan Nehrimizin kaynağını yosunlardan temizleyeceğiz. Ülkemizde başta Ankara olmak üzere bazı illerimizde benzer araçlarla temizleme çalışmaları yapılıyor ama bölgemizde bu aracımız bir ilk. Büyükşehir olarak halkımıza hizmetin en iyisini sunma gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
(2 Mart 2017 günü çekilen fotoğrafta, katamaran ile temizlik çalışmaları görüntülenmişti)