Katamaran, bakım için Kahramanmaraş’a götürüldü

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yaptırılan ve Ceyhan Nehri Pınarbaşı kaynağının temizliği amacıyla kullanılan yüzer biçer, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması amacıyla Kahramanmaraş’a götürüldü.

Ceyhan Nehri’nin Pınarbaşı kaynağında yaşanan kirliliğin bertarafı amacıyla, Elbistan Kaymakamlığı’nda düzenlenen ve 9 önlem kararının alındığı toplantının ardından, Pınarbaşı kaynağında temizlik çalışmaları başlarken, bu işi makine gücü ile yapan ve katamaran ismi verilen yüzer biçer ise, bakım ve onarıma alındı.

Santrallerin soğutma ve katma suyunun da alındığı Pınarbaşı kaynağında tehlikeli derecede düşen su seviyesinin, katamaranın bazı bölgelere girememesine neden olduğu ifade edildi. Katamaranın pervane sisteminin düşük su seviyesine göre yeniden ayarlanması ve bıçak sisteminin yenilenmesi amacıyla KASKİ tarafından Ceyhan’dan alınarak Kahramanmaraş’a götürüldüğü belirtilirken, yüzer biçerin ne zaman getirileceği hakkında ise bilgi verilmedi.

KASKİ tarafından özel olarak hazırlatılan ve Ceyhan Nehri Pınarbaşı kaynağına indirilen katamaran, geçtiğimiz yıl temizlik çalışmalarında kullanılmıştı.

Katamaranın Pınarbaşı kaynağındaki test çalışmalarına katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, Ceyhan’ın temizliği konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, şunları söylemişti: