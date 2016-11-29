KASKİ’den, “Su Sayaçlarımızı Koruyalım” uyarısı

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının dondan korunması için vatandaşları uyardı.

KASKİ’den yapılan açıklamada, “Kış şartlarından dolayı sıcaklıkların düşmesi sonucu, uygun koşullarda bulunmayan su sayaçları zarar görebilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemesi için ev ve işyerlerine ait su sayaçlarını soğuktan korumalarını tavsiye ediyoruz. Soğuk nedeniyle bilhassa dışarıda bulunan su sayaçları ve su tesisatlarının donarak kullanılmaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Abonelerimizin don olayından zarar görmemeleri için su sayaçları ve su tesisatlarını kontrol etmeleri, izolasyon malzeme ile muhafaza altına almaları faydalı olacaktır” denildi.

Su sayacının donmaması için aboneler tarafından alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

1-Sayacın bulunduğu yere beton, plastik, ahşap veya demirden bir muhafaza konulmalıdır-yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KASKİ'ye bildirilmelidir.

2-Su sayaçlarının donmaması için sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması gerekmektedir.

3- Sayaç muhafaza yerleri sayaçları korumak için sayacın üst seviyesine kadar (sayacın cam çerçeveli okuma penceresi kapatılmayacak) sayaç muhafaza yerini tamamen kapatacak şekilde izocam gibi malzemelerden doldurulmuş yastıklar konulması ve üzerinin muntazam bir kapakla kapatılarak harici tesirlerden korunması gerekmektedir.

4- Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.

5- Abonelerce tedbir alınmaması halinde su sayaçlarının kolayca patlayacağı, gövdesi patlayan sayacın tamir imkânı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.

6- Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.