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KASKİ’den, “Su Sayaçlarımızı Koruyalım” uyarısı

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının dondan korunması için vatandaşları uyardı.

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KASKİ’den, “Su Sayaçlarımızı Koruyalım” uyarısı

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının dondan korunması için vatandaşları uyardı.

KASKİ’den yapılan açıklamada, “Kış şartlarından dolayı sıcaklıkların düşmesi sonucu, uygun koşullarda bulunmayan su sayaçları zarar görebilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemesi için ev ve işyerlerine ait su sayaçlarını soğuktan korumalarını tavsiye ediyoruz. Soğuk nedeniyle bilhassa dışarıda bulunan su sayaçları ve su tesisatlarının donarak kullanılmaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Abonelerimizin don olayından zarar görmemeleri için su sayaçları ve su tesisatlarını kontrol etmeleri, izolasyon malzeme ile muhafaza altına almaları faydalı olacaktır” denildi.

Su sayacının donmaması için aboneler tarafından alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

1-Sayacın bulunduğu yere beton, plastik, ahşap veya demirden bir muhafaza konulmalıdır-yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KASKİ'ye bildirilmelidir.

2-Su sayaçlarının donmaması için sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması gerekmektedir.

3- Sayaç muhafaza yerleri sayaçları korumak için sayacın üst seviyesine kadar (sayacın cam çerçeveli okuma penceresi kapatılmayacak) sayaç muhafaza yerini tamamen kapatacak şekilde izocam gibi malzemelerden doldurulmuş yastıklar konulması ve üzerinin muntazam bir kapakla kapatılarak harici tesirlerden korunması gerekmektedir.

4- Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.

5- Abonelerce tedbir alınmaması halinde su sayaçlarının kolayca patlayacağı, gövdesi patlayan sayacın tamir imkânı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.

6- Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir.

 

 

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Hanifi Uğur 3 hafta önce

Sularımızı bize tertemiz gönderin yeter. Sayaçlardan önce can sağlığımızı düşünseniz biraz da...

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?????? 3 hafta önce

tamirmi yapabiliyosunuz sanki. sökülenin yerine yenisini takıp faturaya yansıtıyolar. 15 liraya tamir olacak sayacı sök 50 liraya sayaç tak. yazık günah bu Elbistan halkına. bide gövdesi patlayan saatleri yapamıyoruz diyolar sanki diğerlerini yapabiliyolar da :-?

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Ahmet Canpolat 3 hafta önce

Kaski once suya sahibolsun sayac ve para pesinde kosacagina memlekete biraz hizmet etsin ceyhani korusun insan sagligina onem versin ozaman su sayaclarini falan korur elbistan halki

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Halkın Ortak Sesi 3 hafta önce

Siz önce o güzelim Ceyhan Nehrine bakın.Biz sayaçlarımıza bakarız.Ağacıyla Çiçeğiyle Böceğiyle O Pınarbaşına bakın. Pislikten su görünmüyor.Yazıktır Günahtır.Su iyice azalmış.Nehiri kuruttunuz gözenekleri tıkadınız.Büyükşehir Belediyesinin 10 tane adamını o nehir için bıraksanızda haftada bir temizlense ilaçlansa tertemiz olsa..Ama olmaz işte onu yaparsanız cebinize daha az girer.Hakkımız Haramdır Bilin.

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