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KASKİ’den su sayacı uyarısı

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, abonelerin su sayaçlarını, KASKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinden habersiz değiştirmemeleri konusunda uyardı.

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KASKİ’den su sayacı uyarısı

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, abonelerin su sayaçlarını, KASKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinden habersiz değiştirmemeleri konusunda uyardı.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su abonelerinin aşırı soğuklar nedeniyle arızalanan sayaçların değiştirilmesinde herhangi bir mağduriyete yol açılmaması için, 7 gün 24 saat hizmet veren 185 Çağrı Merkezinin aranması halinde su sayaçlarının KASKİ tarafından değiştirileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, su abonelerine ait su sayaçlarının koruma altına alınması, su sayaçları ile ilgili hırsızlık vakası olması durumunda en yakın jandarma veya polis karakoluna bildirilmesi ve oradan alınan tutanakla KASKİ Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi ve KASKİ adına gelen görevlilerden mutlaka kimlik sorulması gerektiği belirtildi.

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