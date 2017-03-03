KASKİ’den Pınarbaşı açıklaması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, Ceyhan Nehri Pınarbaşı kaynağındaki temizlik çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Pınarbaşı kaynağı ve göl alanının Büyükşehir veya KASKİ’nin sorumluluğunda olmadığını ifade eden Uzunlar, buna rağmen Pınarbaşı göl alanının KASKİ tarafından ihtiyaç duyulduğunda temizlendiğini kaydetti.

Uzunlar, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Elbistan ilçe merkezinde bulunan Pınarbaşı kaynaklarındaki göl yüzeyinde oluşan yosunlar nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ Genel Müdürlüğümüz aleyhinde sosyal medyada bazı asılsız iddialar yer almaktadır. Söz konusu olay üzerine KASKİ Genel Müdürlüğü olarak kamuoyuna açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Pınarbaşı Kaynaklarının da içinde bulunduğu park ve mesire alanları ile göl alanı Elbistan Belediyesi tarafından işletmecilere kiraya verilmiştir. Pınarbaşı kaynakları ne Büyükşehir Belediyemiz, ne de KASKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluk sınırlarında bulunmamaktadır. Sorumluluğumuzda olmamasına rağmen göl yüzeyinde oluşan bitki, yosun ve atık maddelerin temizlik çalışmaları kurumumuz tarafından ihtiyaç olması durumunda yapılmış olup, bundan sonra da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç’un talimatları doğrultusunda çalışmalara aralıksız devam edilecektir.”



