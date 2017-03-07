KASKİ’den ön ödemeli sayaç

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ön ödemeli sayaç sistemini devreye alıyor. Yeni uygulamanın, aile bütçesinin kontrolünde ve kiracılar için abonelik sorunu yaşanmaması adına büyük önem arz ettiği belirtildi.

Ön Ödemeli Su Sayacı Sistemi Nedir?

Bu sistemle, abone satın aldığı kadar su kullanabilir. Ön Ödemeli Su Sayacı, ekranı sayesinde kullanım bilgilerini verir, bu yüzden de kullanımı çok kolaydır. Sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsaade etmez. Her sayacın kendine özgü bir akıllı kredi kartı vardır.

Başvurular KASKİ Genel Müdürlüğüne

İlk aşamada Kahramanmaraş merkezde devreye alınacak olan ön ödemeli kartlı sayaç için aboneler KASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurabilirler. Ön ödemeli sayacın ücretini ise peşin ya da taksitli ödeyebilirler.

Ön ödemeli sayaçlara dolum işlemlerini ise KASKİ veznelerinden rahatça yaptırabilirler. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde kredi bitmesi halinde sayaçlar otomatik olarak ek kredi kullanımına başlayarak, mesai saatlerine kadar su kesilmesinin önüne geçilecektir.