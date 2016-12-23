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KASKİ’den muslukları açık bırakmayın uyarısı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Elbistan’da soğuk hava nedeniyle açık bırakılan muslukların kısmi su kesintisine neden olduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaları yönünde uyardı.

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KASKİ’den muslukları açık bırakmayın uyarısı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Elbistan’da soğuk hava nedeniyle açık bırakılan muslukların kısmi su kesintisine neden olduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaları yönünde uyardı.

KASKİ Genel Müdürlüğü, Elbistan şehir merkezindeki içme suyu kesintilerine ilişkin olarak bir açıklama yaptı. İçme suyundaki kısmi kesintilerin önüne geçilmesi için muslukların ve sayaçların izole edilmesinin istendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2016 yılındaki kuraklık nedeniyle içme suyu kaynağının azalması ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında olması nedeniyle oluşan sudaki donmaları önlemek amacıyla suların açık bırakılması Elbistan ilçe merkezindeki içme suyu şebekesinde kısmi su kesintisi meydana getirmektedir. Su kesintilerinin oluşmaması için gündüz saatlerinde suların boşa akıtılmaması ve mümkünse su sayaçları ile musluklarının izolasyonu yoluna gidilmesi hususunda çalışmaların yapılması saygıyla duyurulur.”

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ALİ 36 dakika önce

BU SOGUKLARDA BU AYAZLARDA SULAR BUZ TUTARSA KİM SU GETİRECEK ACABA

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