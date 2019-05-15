KASKİ’den içme suyuna zam açıklaması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nden içme suyu zammına ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

İl genelinde su ücret tarifesinde 8 Ocak 2019 tarihinden sonra yeni bir düzenleme yapılmadığı belirtilen açıklamada, bu tarihten önce alınan zam kararının uygulamasının ise 30 Nisan 2019’a ertelendiği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş’ın en ucuz su ücret tarifesi uygulayan büyükşehirler arasında 7.sırada olduğunun da kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Türkiye Büyük Millet Meclisinde su fiyatlarındaki artışla ilgili yaptığı konuşma üzerine bazı basın yayın organlarında Kahramanmaraş’ta suya zam yapıldığı ile ilgili haberler yapılmıştır. KASKİ Genel Kurulu tarafından su ücret tarifesi en son 15 Mayıs 2017 tarihinde belirlenmiştir. 08 Ocak 2019 tarihli Genel Kurul kararı ile de enflasyon oranına duyarlı bir şekilde su ücret tarifesinin güncellenmesi 30 Nisan 2019 tarihine ertelenmiştir. 08 Ocak 2019 tarihinden sonra ise su ücret tarifesi ile ilgili yeni bir düzenlenme yapılmamıştır. Kahramanmaraş KASKİ, en ucuz su ücret tarifesi (ÇTV dahil 3,47 TL/m³) uygulayan 30 büyükşehir arasında yedinci sırada yer almaktadır.

Ayrıca 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere aylık kişi başı 2.5 ton su ücretsiz verilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.”