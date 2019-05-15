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KASKİ’den içme suyuna zam açıklaması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nden içme suyu zammına ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

KASKİ’den içme suyuna zam açıklaması
 

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nden içme suyu zammına ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

İl genelinde su ücret tarifesinde 8 Ocak 2019 tarihinden sonra yeni bir düzenleme yapılmadığı belirtilen açıklamada, bu tarihten önce alınan zam kararının uygulamasının ise 30 Nisan 2019’a ertelendiği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş’ın en ucuz su ücret tarifesi uygulayan büyükşehirler arasında 7.sırada olduğunun da kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Türkiye Büyük Millet Meclisinde su fiyatlarındaki artışla ilgili yaptığı konuşma üzerine bazı basın yayın organlarında Kahramanmaraş’ta suya zam yapıldığı ile ilgili haberler yapılmıştır. KASKİ Genel Kurulu tarafından su ücret tarifesi en son 15 Mayıs 2017 tarihinde belirlenmiştir. 08 Ocak 2019 tarihli Genel Kurul kararı ile de enflasyon oranına duyarlı bir şekilde su ücret tarifesinin güncellenmesi 30 Nisan 2019 tarihine ertelenmiştir. 08 Ocak 2019 tarihinden sonra ise su ücret tarifesi ile ilgili yeni bir düzenlenme yapılmamıştır. Kahramanmaraş KASKİ, en ucuz su ücret tarifesi (ÇTV dahil 3,47 TL/m³) uygulayan 30 büyükşehir arasında yedinci sırada yer almaktadır.

Ayrıca 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere aylık kişi başı 2.5 ton su ücretsiz verilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.”

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güzel 6 gün önce

30 büyük şehır araında 7 . ımısız zamanla 1. oluruz geri kalmayalım aman aman durmak yok 1. olmak ıcın devam ne kadar zam o kadar oyu artar buralarda sonra da yandım anam diye aglayanları bol bol göruruz yıne oyunu artırı

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Elbistanlı 6 gün önce

Yani şimdi yaptıkları zammı mı savunuyor bunlar. Seçimden önce yapsaydınız ya korktunuz mu yoksa

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Aslan doğan 6 gün önce

Abi 30 tl su tüketiyoruz.50 tl ödüyoruz bizans döneminde bile bu kadar vergi yoktu.sayın büyüksehir bld baskanı istbulda %46 indirime gidildi Allah için bizim günahımız sizlere oyu sınırsızmı vermek istbul gibimi yapalım chp ye mi verelim reis duy sesimizi bld ler vergi cennetine soyunuyor reis buralarada bir el at

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Ömer Faruk erşahin 6 gün önce

Ulan erciyesten mi getiriyorsunuz suyu pnarbaşının içine ettiniz çeşme suyu içilmiyor pislikten utanmadan birde zam yapıyorsunuz

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Mevlüt ÇANAK 6 gün önce

Yav he he!

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Hak 5 gün önce

Elbistan kadar cahil yobaz daha görülmedi Cellatına destek ver sonra da şikayet et;)

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Vatandaş 5 gün önce

Elbistan halkina bu az daha hadi lütfen Pınarbaşinida ücretli yapin tam olsun...

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Ayhan. Bahçe 6 gün önce

Su. Zamı. Maraşta. Neden. Olmuyor. Elbistan da. Oluyor.

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