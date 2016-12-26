KASKİ’den içme suyu açıklaması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Elbistan’da içme suyunda herhangi bir kirlilik yaşanmadığını belirterek, suların kirli olduğu yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Elbistan’daki içme suyu terfi istasyonu yanında bulunan laboratuvarda, suyun sürekli olarak tahlilinin yapıldığı belirtilerek, açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Elbistan Genelinde vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmenin gayreti içindeyiz. Bu hedef doğrultusunda, Elbistan İlçe merkezinin içme suyunun temin edildiği Kaynarca Terfi Merkezinde su temin çalışmaları, tesiste bulunan laboratuvarda da suların sürekli olarak analizleri yapılmaktadır.

26 Aralık 2016 tarihinde bazı sosyal paylaşım sitelerinde Elbistan’ın içme suyuna yönelik, ‘Camilerden anons yapıldı. Suyu içmeyin’ şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzca bu yönde herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın su kirliliği konusunda kurumumuzla iletişime geçmeleri halinde, ekiplerimizce adrese dayalı olarak yerinde analizler yapılabildiğini kamuoyuna arz ederiz.”