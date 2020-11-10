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KASKİ’den hatlarda kayıp-kaçak su mesaisi

KASKİ Genel Müdürlüğü kayıp kaçakların önüne geçmek için 5 ekiple 7/24 denetim yapmaya başladı. Akustik yer altı dinlemesi yapan ekipler tespit ettikleri noktaların tamiratını yaparak suyun tekrar borulardan vatandaşın evine akmasını sağlıyor.

KASKİ’den hatlarda kayıp-kaçak su mesaisi
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Kayıp kaçak ekibi kuran Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (KASKİ), 5 mobil birimden oluşan ve teknolojik cihazları kullanan ekipleri sayesinde, mahalle, cadde ve sokaklardan geçen boruları dinlemeye başladı. Gece ve gündüz dinleme yapan ekipler, kaçağın yerini belirleyerek kaçakların önüne geçiyor. İçme sularındaki kaçak ve kayıpların hızlı bir şekilde tespit edilmesi amacıyla gerekli teknik teçhizatlar ile taramalar yapılıyor ve tespit edilen su kayıplarına anında müdahale edilerek arızalar gideriliyor. Mobil ve dahili birimler oluşturularak kaçakların önüne geçilirken, kaçaktan kurtarılan sular vatandaşların evlerine veriliyor.

İl genelinde 1 ay içerisinde toplam 44 adet arıza bulundu. Teknolojinin yardımı ile drone uçuran ekipler su borularının çok geçtiği alanlarda ise hesaplama yaparak kaçakları anında bulabiliyor. Yapılan denetimler ile kaçakların önüne geçilerek vatandaşın temel ihtiyacı olan su kesintisinin önüne geçiliyor.


Yerel Manşetler
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