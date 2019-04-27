KASKİ’de yeni dönem

KASKİ bünyesinde bulunan personelle bir araya gelen Özdemir, personelden görevleri hakkında bilgi aldı. KASKİ Genel Müdürü Doç Dr. Özgür Özdemir personelle sohbetinde birlikte yönetim vurgusu yaptı. Özdemir, konuşmasında, “Çalışma arkadaşlarımızdan beklentimiz, mevcut görevinin yanında Kahramanmaraş’a faydalı olma noktasında neler yapabiliriz? Bu noktada bizler personelimizin her zaman yanında olarak bu çalışmalarına destek vereceğimizin bilinmesini isteriz. Bu kurumu hep birlikte yöneteceğiz. Samimiyet ve gayretle işimize sarılacağız’’ diye konuştu.

Özdemir konuşmasının devamında KASKİ çatısı altında uyum ve iş birliği içerisinde birlikte hizmet verileceğini söyledi. Genel Müdür Özdemir, “Amacımız Kahramanmaraş'ımıza ve değerli Kahramanmaraşlılara sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da yükseltmek. Önceki tecrübelerimizden de faydalanarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör Bey’in belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hep birlikte inşallah daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



