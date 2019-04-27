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KASKİ’de yeni dönem

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesindeki devir teslimin ardından KASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Özgür Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün belediyecilikte uygulayacağı temel ilkeler olan uzmanlık, samimiyet, hakkaniyet, tecrübe, tevazu, gayret, sürdürülebilirlik, liyakat, hesap verilebilirlik ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerini belirtti.

KASKİ’de yeni dönem

KASKİ bünyesinde bulunan personelle bir araya gelen Özdemir, personelden görevleri hakkında bilgi aldı. KASKİ Genel Müdürü Doç Dr. Özgür Özdemir personelle sohbetinde birlikte yönetim vurgusu yaptı. Özdemir, konuşmasında, “Çalışma arkadaşlarımızdan beklentimiz, mevcut görevinin yanında Kahramanmaraş’a faydalı olma noktasında neler yapabiliriz?  Bu noktada bizler personelimizin her zaman yanında olarak bu çalışmalarına destek vereceğimizin bilinmesini isteriz. Bu kurumu hep birlikte yöneteceğiz. Samimiyet ve gayretle işimize sarılacağız’’ diye konuştu.

Özdemir konuşmasının devamında KASKİ çatısı altında uyum ve iş birliği içerisinde birlikte hizmet verileceğini söyledi. Genel Müdür Özdemir, “Amacımız Kahramanmaraş'ımıza ve değerli Kahramanmaraşlılara sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da yükseltmek. Önceki tecrübelerimizden de faydalanarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör Bey’in belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hep birlikte inşallah daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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ali 3 hafta önce

Sayın yöneticiler elbistanda alt yapı yapılmadan 10 katlı binalar yapıldı ve sonuç rezalet sizden bu konuda anlayış ve hizmet bekliyoruz kaskinin vidanjörleri ile olacak iş değil lütfen bu konuda hizmetlerinizi bekliyoruz.

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Elbistanlı... 3 hafta önce

Bizim elbistanın suyu önceleri gayet temiz ve sağlıklı idi. Ne zaman ki büyük şehire bağlandık sıkıntılar çıkmaya başladı. Bu olayların hepsini büyük şehire maal etmek elbette anlamsız olacaktır. Ama Milletin sağlığını düşünen bilinçli işinin ehli insanları su terfi merkezlerinde çalıştırın. Yoksa suya tarihi geçmiş klorda atarlar,Sidikte bırakırlar. Sonrada ismi duyulmayan virüsler meydana çıkar. Eyyy büyük şehir... Elbistana sahip çık. Çıkmayacaksan biz gurbette iken hep elbistanlıyız diyelim. K.maraş ili hep kimlikte kalsın....

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HABİB IRK 3 hafta önce

KASKİ VE ELBİSTAN BELEDİYESİNE ZEHİRLEMEDEN DOLAYI BEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM HABİB IRK

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Murat 3 hafta önce

Su değil kireç akıyor musluklardan.

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Elbistanlı 3 hafta önce

Kaski yi Elbistan’dan uzak tutun başka isyan istemiyoruz Bunlsr Elbistan kötü bakıyor o yüzden gelişi güzel iş yapıyorlar zehirlediler bizi düşünün

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