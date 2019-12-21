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KASKi, yeni hizmet binasına taşınıyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Elbistan Şube Müdürlüğü, 23 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet verecek.

KASKi, yeni hizmet binasına taşınıyor

Kahramanmaraş’ın 2014 yılında büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından Elbistan’da Göktürk Caddesi ile Ahmet Karacabey Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki binada hizmet veren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Elbistan Şube Müdürlüğü, 23 Aralık Pazartesi gününden itibaren çalışmalarını yeni binasında sürdürecek. KASKİ Elbistan Şube Müdürlüğü’nün yeni hizmet merkezi, Göktürk Caddesi üzerinde olacak. Hafta sonu başlayan taşınma işlemlerini tamamlayan KASKİ Elbistan Şube Müdürlüğü, fatura ödeme ve içme suyu başta olmak üzere sorumluluğunda bulunan altyapı hizmetlerini yeni binasında verecek.


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