KASKİ: “Suları saat 24.00 itibariyle vermeyi hedefliyoruz”

KASKİ, Kaynarca Terfi Merkezindeki onarım çalışmalarının devam ettiğini ve şehir geneline saat 24.00 itibariyle su verilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Elbistan’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca Terfi Merkezi’ndeki elektrik panosundaki yangının yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kaynarca Terfi Merkezi’nin elektrik panolarında saat 16.00 itibariyle yangın çıkmıştı. Bu saatten sonra Elbistan genelindeki mahallelerde zorunlu su kesintisine gidilmişti. Panodaki büyük yangının yol açtığı hasarın giderilmesi için ekipler çalışmaya başlamıştı. Yaklaşık 5 saattir susuz kalan ve bayrama da susuz girme korkusu yaşayan Elbistanlıları sevindiren haber KASKİ’den geldi. KASKİ’den yapılan açıklamada, “Elbistan Kaynarca Terfi Merkezindeki onarım çalışmaları devam etmektedir. Bu gece saat 24.00 itibariyle suların verilmesi hedeflenmiştir” denildi.

İçme suyu ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise, pınarlara ve çeşmelere akın etti. Ellerindeki su bidonlarını doldurmak isteyen vatandaşlar, Taşburun Mahallesi ve Kaynarca mevkiindeki çeşmelerde uzun kuyruklar oluşturdu.





