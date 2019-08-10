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KASKİ: “Suları saat 24.00 itibariyle vermeyi hedefliyoruz”

KASKİ, Kaynarca Terfi Merkezindeki onarım çalışmalarının devam ettiğini ve şehir geneline saat 24.00 itibariyle su verilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

KASKİ: “Suları saat 24.00 itibariyle vermeyi hedefliyoruz”
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KASKİ, Kaynarca Terfi Merkezindeki onarım çalışmalarının devam ettiğini ve şehir geneline saat 24.00 itibariyle su verilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Elbistan’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca Terfi Merkezi’ndeki elektrik panosundaki yangının yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kaynarca Terfi Merkezi’nin elektrik panolarında saat 16.00 itibariyle yangın çıkmıştı. Bu saatten sonra Elbistan genelindeki mahallelerde zorunlu su kesintisine gidilmişti. Panodaki büyük yangının yol açtığı hasarın giderilmesi için ekipler çalışmaya başlamıştı. Yaklaşık 5 saattir susuz kalan ve bayrama da susuz girme korkusu yaşayan Elbistanlıları sevindiren haber KASKİ’den geldi. KASKİ’den yapılan açıklamada, “Elbistan Kaynarca Terfi Merkezindeki onarım çalışmaları devam etmektedir. Bu gece saat 24.00 itibariyle suların verilmesi hedeflenmiştir” denildi.

İçme suyu ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise, pınarlara ve çeşmelere akın etti. Ellerindeki su bidonlarını doldurmak isteyen vatandaşlar, Taşburun Mahallesi ve Kaynarca mevkiindeki çeşmelerde uzun kuyruklar oluşturdu.



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Vatandaş 2 hafta önce

Kediyi buldunuzmu

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Elbistanlı 2 hafta önce

Çalışanların periyodik kontrolü yapmadıklarından dolayı meydana gelen bir olay. Sahipsiz kaderi kara ELBİSTAN'ım benim ...

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Gardaş 2 hafta önce

Bu ne rezillik

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Burhan 2 hafta önce

Allah belanızı versin kaski

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Uzaktakiler 2 hafta önce

Acaba kaç yıldır bakımı yapılmıyor ki en sonunda kablolar yanmış, üzülüyorum Elbistana, bizler bŞka şehirlerde elbistandan haber almak için her internete baktığımızda yeni bi skandal yeni bir trajedi haberi alıyoruz,

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Elbistanlı 2 hafta önce

Zavallı elbistan herşeyi ile mağdur elbistan

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Kaskiye reddiye 2 hafta önce

Bizim Su işlerinin Kaskiden Ayrilmasi ŞART ŞART ŞART. Bir degil iki degil biktik bu sorunlardan ya. Hep de sorunun Ana mecrasi Kaski Oluyor. Eger Maraştan Ayrilmaz isek Oy beklemesinler bizden.

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Kürşat 2 hafta önce

Elbistanın sesi birazda olsa şu kaskiyi eleştirin bu yalakalık nereye kadar

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