KASKİ, su zammını Nisan sonuna erteledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, sosyal medya hesabından içme suyuna zam yapıldığını gösteren faturaların fotoğraflarını ekleyerek yaptığı paylaşımın ardından KASKİ’den de bir açıklama geldi. KASKİ’den yapılan açıklamada, içme suyu tarifesinin her yıl Ocak ayında güncellendiği belirtildi.

Enflasyon oranına göre yapılan zammın, Ocak ve Şubat dönemi faturalarına yansıtılmadığı vurgulanan açıklamada, “Güncellemenin enflasyon oranına göre yapıldığı belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 yılında aldığı karara istinaden su ücret tarifesi, her yıl Ocak ayında enflasyon oranına göre güncellenmektedir. Hemşerilerimizin kış dönemindeki fatura yükünü hafifletmek için Mart ayına ertelenen bu güncelleme, dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen koronavirüs salgını ve bu kapsamda hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştır” denildi.

Öztunç, “Yanlıştan döndüler”

KASKİ’nin içme suyu tarifesine zam yaptığına ilişkin paylaşımının ardından yetkililerin aldığı erteleme kararını değerlendiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Başta yaptıkları yanlıştı, yanlıştan döndüler” dedi.

Öztunç, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin virüs salgının yaşandığı bugünlerde suya yaptığı zammı kısa bir süre önce dile getirmiş ve bunu geri almalarını söylemiştim. Benim uyarım ve muhalefetim üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gece yarısı açıklama yaparak zammı ertelediğini bildirdi. Doğrusu buydu. Başta yaptıkları yanlıştı. Yanlıştan döndüler. Kahramanmaraşlı hemşerilerim adına Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.