KASKİ, su fiyatlarına zam yaptı

Yeni zamlı tarife ile birlikte beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimleri m³ başına 1 lira, köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerindeki vatandaşlar da 71 kuruştan içme suyu kullanacak.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre il genelinde Elbistan’da uzun süredir 1,89 kuruştan fiyatlandırılan içme suyuna 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatla birlikte Elbistan’daki içme suyunun metreküpü 2 liraya yükseldi.

KASKİ, il genelindeki içme suyu fiyatlandırmasında 5 farklı tarife uygulanıyor. Elbistan; Afşin, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleriyle birlikte 2.grupta yer alıyor. Fiyatlandırma ise, 3 ayrı kademede yapılıyor. Tarife grubuna göre içme suyu Elbistan’da artık 0-15 metreküp arası tüketim için metreküp başına 2 liradan fiyatlandırılacak. 2.kademede ise 16-30 metreküp arası tüketimi kapsıyor. Bu kademedeki su tüketimi ise 1.kademenin yüzde 50 fazlası üzerinden hesaplanıyor. Böylelikle 2.kademe için su kullanım bedeli 3 liraya yükseliyor. 31 metreküp ve üzeri tüketim için ise, 1.kademenin yüzde 75 fazlası baz alınıyor. Bu kademedeki güncel fiyat ise 3 lira 50 kuruştan hesaplanıyor. Bu fiyatlara katma değer vergisi (KDV) eklendiğinde ise Elbistanlılar, kademe sırasına göre 2 lira 36 kuruş, 3 lira 54 kuruş ve 4 lira 13 kuruştan içme suyu kullanmış oluyor.

Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ilk kademe 20 m³’e kadar, 2.kademe 21-40 m³ arası olarak belirleniyor. 40 metreküpün üstü ise 3.kademeden fiyatlandırılıyor. Köyken mahalle statüsü kazanan yerlerde ise ilk kademe 25 metreküpe kadar, 2.kademe ise 26-40 m³ arasında baz alınıyor. Bu rakamın üstü de 3.kademeye giriyor.

Faturalandırma işleminde ise, 2 ayrı kalem daha yer alıyor. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ve çevre temizlik vergisi kalemleri de faturaya ekleniyor. KSUB olarak yer alan bu kalemdeki ücretlendirme ise ait olduğu tarife grubunun su tüketim bedelinin yüzde 35’i olarak uygulanıyor.