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KASKİ, su faturalarını ‘kıyasen’ düzenleyecek

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında su faturalarının ‘kıyasen’ düzenleneceğini duyurdu.

KASKİ, su faturalarını ‘kıyasen’ düzenleyecek
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Kıyasen fatura düzenlenirken abonelerin geçmiş yıllardaki bu döneme ait tüketimleri baz alınacağı belirtilen açıklamada, “​​Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu en iyi şekilde sağlayarak hem çalışanlarımızın hem de abonelerimizin sağlığının korunması amacıyla su sayaçları okunmadan abonelerimizin geçmiş dönem tüketimlerine göre kıyasen fatura düzenlenecektir. Kıyasen fatura uygulaması geçici bir süre uygulanacaktır” denildi.

Açıklamada, “Abonelerimize; geçmiş yıllardaki bu aylara ait tüketimleri, geçmiş tüketimi bulunmayan yeni abonelerimize ise genel tüketim ortalamaları baz alınarak kıyasen su faturası düzenlenecektir. Faturalandırılan kıyas sarfiyatlar, su sayaçları okunduğunda gerçek tüketimlerinden mahsup edilecektir. Fazla faturalandırılması durumunda sözleşmesini iptal edecek abonelerimize ilgili tutar iade edilecektir” ifadeleri kullanıldı.


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