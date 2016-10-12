KASKİ Mobil’in kapsamı genişletildi

Vatandaş odaklı hizmetlere devam eden Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, mobil uygulamasını yenileyerek abone hizmet ağını genişletti.

‘KASKİ Kahramanmaraş’ isimli mobil uygulama yenilenerek abonelerin daha etkin kullanmasına imkân sağlandı.

Yazılımı KASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelince yapılan yeni uygulamadaki kolay kullanım dikkat çekiyor. Google Play Store’dan ücretsiz indirilebilen uygulamayla online ödeme, arıza bildirimi ve takibi işlemleri ve kaçak su ihbarı işlemleri yapabiliyor. Bunun yanında; abonelik hizmeti ile bilgilere, ödeme yerleri, su analiz sonuçları, su kesinti bilgileri, kurumun sosyal medya hesapları ve diğer kurumsal bilgilere de ulaşılabiliyor.

Günümüzde sosyal medyanın iletişimdeki öneminin farkında olan KASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitelerinde kurum hesabını açarak, kamuoyunu bu hesaplar üzerinden bilgilendiriyor.

Su kesintileri ve kurumla ilgili diğer haberler, kurumun www.maraskaski.gov.tr adresli web sitesinin yanı sıra, facebookta www.facebook.com/maraskaski, twitterda www.twitter.com/maraskaski ve instagramda ise www.instagram.com/maraskaski adreslerinde bulunmaktadır.

Bunların yanında Whatsapp hattını devreye alan KASKİ, bu kanal üzerinden arıza bildirimlerini alıyor. Vatandaşlar, arıza bildirimlerini fotoğraf, video veya konum göndererek kurumun 0 530 896 01 46 numaralı KASKİ Whatsapp hattına bildirebiliyorlar.





