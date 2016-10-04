KASKİ, mahallenin suyu için yeni hat döşedi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Dulkadiroğlu İlçesi Küçüknacar Mahallesi İbolar Obasında 1 adet kaptaj yapısı ve 9 bin 650 metre içme suyu isale hattı çalışmasını tamamladı.

Mahallenin içme suyunun karşılandığı kaynakla depo arasındaki isale hattında kayıp oranının fazla olması ve mahalleye kesintisiz içme suyu verilememesi üzerine, içme suyunun temin edildiği Cacık kaynağı ıslah edilip, 1 adet kaptaj yapıldı.

Aynı zamanda kaynak ile içme suyu deposu arasında kalan 9 bin 650 metrelik isale hattı yenilenerek, mahalleye yeniden kesintisiz içme suyu sağlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, “İl genelinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç’un talimatları doğrultusunda mahallelerimizde içme suyu çalışmalarımız devam ediyor. Küçüknacar’da kaynağı ıslah edip suyu tekrardan sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ancak içinde bulunduğumuz 2016 yılı son 75 yılın en kurak yılı konumunda. Kurum olarak bu durumun önüne geçmek için verdiğimiz yoğun gayretin vatandaşlarımızın su tasarrufuna verdikleri önem ile birlikte amacına ulaşacağı inancındayız” dedi.



