KASKİ, hizmetlerine devam ediyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), yeni alınan ölçü ayar makinesiyle sayaç kontrollerini hatasız yapmayı amaçlarken, abone sayaç kartı ile fatura ödemelerinin ve sayaç okumalarının seri hale gelmesi bekleniyor.

Vatandaşların su sayaçlarında zaman zaman arızalar meydana gelebiliyor. Sayaçların tamiri yapıldıktan sonra kalibrasyonu büyük önem arz ediyor. KASKİ, makine envanterine katmış olduğu ölçü ayar (kalibrasyon) makinesiyle tamirden sonra sayaçların kontrolünü yüzde 1 hata payı ile test edebiliyor. KASKİ aynı zamanda vatandaşların yüksek fatura şikâyetlerinde Tüketici Hakları Hakem Heyetiyle birlikte sayaç kontrolü yapıp endekslerini değerlendiriyor.

Fatura ödemede kolaylık

Hayata geçirilen bir başka uygulamayla, abonelere ücretsiz olarak verilen kredi kartı büyüklüğündeki iki adet kartın fatura ödeme konusunda vatandaşlara büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Verilen kartların bir tanesi plastik kelepçeyle birlikte su sayacına takılacak diğerini ise abone sahibi yanında taşıyabilecek. İlk etapta sadece yeni abonelere verilen abone sayaç kartları, sonraki süreçte tüm abonelere dağıtılacak.

Konu ile ilgili bilgi veren KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, “Büyükşehir vizyonu çerçevesinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmet verme gayreti içindeyiz. Bu kapsamda makine envanterimize dahil ettiğimiz ölçü ayar makinesiyle, sayaç kontrollerini daha güvenli bir şekilde yapıyoruz. Abone sayaç kartı uygulamasıyla sayaç okumalarını daha seri yapıp, vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylıkla yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.



