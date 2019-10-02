Kavak’ı, ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Kavak’a başarı dileklerinde bulundular. Ardından KASKİ Genel Müdürlüğü yönetimiyle bir araya gelen heyet, Kahramanmaraş’ta hayata geçirilmesi planlanan işlerle ilgili bilgi aldılar.
KASKİ Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Kavak atandı
Tarım ve Orman Bakanlığında yaklaşık 35 yıldır üst düzey görevlerde bulunan Ahmet Kavak, KASKİ Genel Müdürü olarak görevine başladı.
02 Ekim 2019 Çarşamba 17:47
Kavak’ı, ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Kavak’a başarı dileklerinde bulundular. Ardından KASKİ Genel Müdürlüğü yönetimiyle bir araya gelen heyet, Kahramanmaraş’ta hayata geçirilmesi planlanan işlerle ilgili bilgi aldılar.
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