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KASKİ Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Kavak atandı

Tarım ve Orman Bakanlığında yaklaşık 35 yıldır üst düzey görevlerde bulunan Ahmet Kavak, KASKİ Genel Müdürü olarak görevine başladı.

KASKİ Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Kavak atandı
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Kavak’ı, ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Kavak’a başarı dileklerinde bulundular. Ardından KASKİ Genel Müdürlüğü yönetimiyle bir araya gelen heyet, Kahramanmaraş’ta hayata geçirilmesi planlanan işlerle ilgili bilgi aldılar.

 Ahmet Kavak kimdir?

 1959 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olup aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1983 yılında serbest mühendis olarak başladı. 1984-1985 yıllarında yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirdikten sonra Bakanlık Müşavirliği de dahil olmak üzere birçok görevler üstlendi. Kavak, son olarak 27.08.2018 – 30.09.2019 Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Gıda Kontrol ve Denetimi, Organik Tarım Denetimleri, Su Ürünleri Denetimleri, Zirai Mücadele, Bitki Koruma, Gıda Araştırma, Bahçe Bitkileri Araştırma, Bağcılık, Mantar Yetiştiriciliği, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Yayım, Kırsal Kalkınma, Tarıma Dayalı Sanayi, Laboratuar Teknik ve Analizleri, Tarımsal Sulama ve Drenaj uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Biyogüvenlik Kurulu Üyesi, Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Kurulu Üyesi, Takviye Edici Gıdalar Komisyonu Başkanı, İfşa Komisyonu Başkanı, Ulusal Kodeks Komisyonu Üyesi, Reklam Kurulu Üyesi olarak birçok alanda verilen görevleri ifa etmiştir. Orta derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli olan Ahmet Kavak, 3 çocuk babasıdır.

 


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