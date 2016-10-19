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KASKİ, Elbistan’da 15 km kanalizasyon hattı döşüyor

KASKİ Genel Müdürlüğünce Elbistan’ın muhtelif yerlerinde kanalizasyon, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında yağmursuyu hatları yapmak üzere çıkılan ihale kapsamında, toplam 15 kilometre hat yapılıyor.

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KASKİ, Elbistan’da 15 km kanalizasyon hattı döşüyor

KASKİ Genel Müdürlüğünce Elbistan’ın muhtelif yerlerinde kanalizasyon, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında yağmursuyu hatları yapmak üzere çıkılan ihale kapsamında, toplam 15 kilometre hat yapılıyor.

Altyapıda sorunsuz bir Kahramanmaraş misyonuyla yola çıkan KASKİ Genel Müdürlüğü, Elbistan’da kanalizasyon çalışmalarına hız verdi.

Çalışmalarda büyük mesafe kaydeden KASKİ Genel Müdürlüğü; Güneşli, Karaelbistan, Orhangazi, Çiçek, Cumhuriyet, Söğütlü, Pınarbaşı ve Yeşilyurt mahallelerinde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar şu anda kanalizasyon hattı bulunmayan Çalış mahallesinde devam ediyor. Toplam 7 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak olan Çalış’ta, 6,5 kilometre hat yapımı tamamlandı. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Çalış Mahallesindeki hat yapım işlerinin tamamlanmasına müteakip çalışmalar, Elbistan İlçe merkezinde devam edecek.

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Yusuf 2 ay önce

K.maras elbistani kendi haline birak 60 bin insanin zehirledin simdide gozmu boyuyorsun

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Ali 2 ay önce

Çiçek Mahallesi nin her yerine dosenmedi
Birde dosedik diyorlar

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dogan köylü 2 ay önce

dogan köy termik yolu kanalinazyon yok su sayacı taktılar tekaiden gelen beleş suya halka kazzık atıyor kaski mi ne illet ise gelde buralara bak bir. sahipsiz elbistan dogan mah

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