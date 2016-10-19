KASKİ, Elbistan’da 15 km kanalizasyon hattı döşüyor

KASKİ Genel Müdürlüğünce Elbistan’ın muhtelif yerlerinde kanalizasyon, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında yağmursuyu hatları yapmak üzere çıkılan ihale kapsamında, toplam 15 kilometre hat yapılıyor.

Altyapıda sorunsuz bir Kahramanmaraş misyonuyla yola çıkan KASKİ Genel Müdürlüğü, Elbistan’da kanalizasyon çalışmalarına hız verdi.

Çalışmalarda büyük mesafe kaydeden KASKİ Genel Müdürlüğü; Güneşli, Karaelbistan, Orhangazi, Çiçek, Cumhuriyet, Söğütlü, Pınarbaşı ve Yeşilyurt mahallelerinde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar şu anda kanalizasyon hattı bulunmayan Çalış mahallesinde devam ediyor. Toplam 7 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak olan Çalış’ta, 6,5 kilometre hat yapımı tamamlandı. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.