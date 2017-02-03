KASKİ, Elbistan’da 14 bin başvuruyu çözüme kavuşturdu

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 2016 yılında Elbistan’dan 30 binin üzerinde çağrı alırken, kayıtlara geçen 14 bin 27 adet başvuruyu çözüme kavuşturdu.

Kahramanmaraş’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları ve arızalarına bakan kurum olan KASKİ, Elbistan’da da teşkilatlanırken, gelen çağrılara en kısa sürede sonuçlandırmak için çalışma yapıyor.

KASKİ’nin 185 çağrı hattına Elbistan’dan on binlerce çağrı giderken, kayıt oluşturulan ve ekiplerin sevk edildiği başvurular ise, en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü 185 Çağrı Merkezi, 2016 yılında vatandaşlardan gelen 258 bin 149 adet çağrıyı cevaplayarak, büyük bir başarıya imza attı.

Kahramanmaraşlı vatandaşların su arızaları, kanal arızaları, su kirliliği, kaçak su kullanımı, arızalardan kaynaklanan fiziki su kaçakları gibi konularda şikâyet ve ihbarları için aradığı 185 Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet veriyor.

İlçeler bazında en çok başvuru Onikişubatlı vatandaşlar tarafından yapıldı. Onikişubat’ı sırasıyla Dulkadiroğlu ve Elbistan takip etti. Vatandaşların 185 Çağrı Merkezinden talepleri çeşitlilik gösteriyor. 185 vatandaşlara 29 farklı konuda yardımcı oluyor. Yapıların başvuruların büyük kısmını su ve kanal arızaları oluşturuyor.

185 Çağrı Merkezine gelen başvurular sonuçlandıktan sonra başvurular içinden rastgele seçim yöntemiyle 2016 yılında toplam 6 bin 503 vatandaşa memnuniyet anketi yapıldı. Yapılan anketlerde karşılama, başvuruya müdahale süresi, ekipleri değerlendirme, arıza sonuçlandırma olmak üzere 4 farklı soru soruldu. Yapılan anket sonucuna göre vatandaşların çalışmalardan duyduğu memnuniyetin yüzde 95’in üzerinde olduğu görülüyor.

185 Çağrı Merkezi 14 personelle 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet verirken. Sabit ev ve iş telefonlarından ücretsiz olarak aranabiliyor ve mobil GSM hatlarından arandığında ise kullanıcıların her yöne dakikalarından ücretlendiriliyor. Böylece 185 Çağrı Merkezini aramanın vatandaşlarımıza ekstra herhangi bir maliyeti bulunmuyor.



