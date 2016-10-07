KASKİ, Elbistan’a laboratuvar kuruyor

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kuzey ilçelerinin su analizlerini daha seri bir şekilde yapmak ve su kalitesini kontrol altında tutmak amacıyla Elbistan’a laboratuvar kuruyor. Binası tamamlanma aşamasında olan laboratuvarın kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Ağustos ayı içerisinde yaşanan ve 100 bine yakın vatandaşın içme suyu kaynaklı olarak etkilendiği ve hastanelerde tedavi gördüğü Elbistan’da, içme suyunun alındığı Kaynarca Terfi Merkezi ve çevresindeki yalıtım çalışmaları sürüyor. KASKİ, başta Kaynarca Terfi Merkezi olmak üzere Elbistan ilçe genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kaynarca Terfi Merkezinde, olası elektrik kesintilerinde, kesintisiz su vermek amacıyla jeneratör devreye alınırken, bunun yanında merkezdeki keson kuyuların etrafına, dış etkenlerden korumak amacıyla beton bariyer ve koruma duvarı yapılıyor. Ayrıca tesisin çevre düzenlemesi de yapılıyor. Kaynaklara yüzey suyunun karışmaması için saha betonu dökülürken, kontrol amaçlı olarak tesisle Pınarbaşı Kaynağı arasında kalan sulama kanalı temizlendi.

KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, tesis ve çevresinde yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Elbistan ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Küçük Kaynarca Terfi Merkezinin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla jeolojik ve inşaat çalışmalarına devam ediliyor. Ayrıca keson kuyuların olduğu bölgenin her türlü dış etkilerden olumsuz etkilenmemesi için bakım, onarım ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatih Mehmet Erkoç’un talimatları doğrultusunda KASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza gece gündüz aralıksız olarak devam ediyoruz.”

Genel Müdür Uzunlar, Elbistan’daki içme suyunun daha hızlı bir şekilde analizinin yapılabilmesi amacıyla, kuzey ilçelerinin de istifade edebileceği şekilde Elbistan’da bir laboratuvar kurduklarını söyledi.

Elbistan’daki içme suyunun klorlanması işleminin otomatik makineler tarafından yapıldığını dile getiren Uzunlar, her pompaya ait bir otomatik klorlama cihazının bulunduğunu belirterek, pompa devreye alındığı andan itibaren klorlamanın da aynı anda otomatik olarak yapıldığını kaydetti.

Uzunlar, suyun analizi konusunda ise, daha önce yaptığı açıklamada şunları belirtmişti: