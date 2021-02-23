KASKİ'den 2020 yılı değerlendirmesi

Açıklamada, il genelinde 2020 yılı içerisinde toplam 284 bin 790 metre içme suyu şebekesi ve hat döşemesi yapılarak hizmete sunulduğu belirtildi.

İçme suyu yetersizliği yaşayan bölgelerde 31 adet sondaj kuyusu açıldığı, 39 adet yeni deponun yapımının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, “İl genelinde toplam 62 bin 605 metre kanalizasyon hattı ve 14 bin 324 metre yağmursuyu çalışmaları yapılmıştır. Bu yatırım çalışmalarının dışında Alo 185 Çağrı Merkezine bildirilen 64 bin 610 adet arıza, sahadaki ekiplerimize yönlendirilerek çözüme kavuşturulmuştur” denildi.

Elbistan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ayrı bir başlık açılan değerlendirmede, “Kahramanmaraş'a kazandırdığı modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü, 18 milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına da 2020 yılında başladı. Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve KASKİ tarafından finanse edilen işin kapsamında, 22 bin 567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapılacak. 92 bin m² alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacak” bilgilerine yer verildi.