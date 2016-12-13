KASKİ, borç sorgulama sistemini hizmete sundu

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, borç sorgulama ve abonelik işlemleri için 0850 800 46 46 numaralı telefon hattını hizmete sundu.

KASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşın su borçlarını öğrenebilmeleri amacıyla akılda tutulması kolay olan 0 850 800 46 46 numaralı telefon hattını devreye aldı. Yeni hat ile birlikte vatandaşlar KASKİ’ye olan su borçlarının yanı sıra, abonelik işlemlerinde gerekli evrakları KASKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı İlçe Şube Müdürlüklerine gitmeden öğrenebilecekler.

Vatandaşlarımız 0 850 800 46 46 numaralı telefon hattını arayarak, ilk abonelik başvurusunda gerekli evrakları (mesken aboneliği talebi, işyeri aboneliği talebi, inşaat aboneliği talebi, resmi abonelik talebi, kuyu suyu aboneliği talebi, ortak kullanım aboneliği talebi), abonelik devrinde gerekli evrakları (normal abonelik devir talebi, aboneliğin kiracıya devir talebi), abonelik iptalinde gerekli evrakları) satıştan iptal talebi, kentsel dönüşüm veya yıkım ruhsatlı binalarda iptal talebi, kiracı çıkışlarında iptal talebi, resmi kurum ve lojmanlarda iptal talebi) öğrenebilecekler Aramalarda vatandaşa ekstra herhangi bir ücret yansıtılmayacak.

KASKİ’yi sosyal medyadan takip edin

KASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitelerinde kurum hesabını açarak kamuoyunu bu hesaplar üzerinden bilgilendiriyor. Su kesintileri ve kurumla ilgili diğer haberler, kurumun www.maraskaski.gov.tr adresli web sitesinin ve KASKİ Kahramanmaraş isimli mobil uygulamanın yanı sıra facebookta www.facebook.com/maraskaski, twitterda www.twitter.com/maraskaski ve instagramda ise www.instagram.com/maraskaski adreslerinde yer alıyor.

Bunların yanında Whatsapp hattını açan KASKİ, bu kanal üzerinden arıza bildirimlerini alıyor. Vatandaşlar, arıza bildirimlerini fotoğraf, video veya konum göndererek kurumun 0 530 896 01 46 numaralı KASKİ Whatsapp hattına bildirebiliyorlar.