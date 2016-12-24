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KASKİ, 14 milyon liralık su borcunu yapılandırdı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 6736 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarına yönelik uygulanan yapılandırılma kapsamında, 14 milyon 423 bin TL’lik su borcu yapılandırdı.

KASKİ, 14 milyon liralık su borcunu yapılandırdı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 6736 Sayılı Kanun kapsamında su borçlarına yönelik uygulanan yapılandırılma kapsamında, 14 milyon 423 bin TL’lik su borcu yapılandırdı.

25 Kasım tarihinde biten ve su borçlarına ilişkin olarak 1 Temmuz 2016 tarihinden önce var olan borçların yapılandırılmasına Kahramanmaraş’ta toplam 14 bin 416 abone başvurdu. Başvuruların 3 bin 873’ü peşin olarak yapılandırma işlemlerini yaptırırken, diğer başvurular taksitli olarak yapılandırıldı.

Aboneler yapılandırdıkları KASKİ Genel Müdürlüğünce tahakkuk edilen ancak ödenmemiş su ve diğer borçlarını, peşin ödemenin yanı sıra, 6, 12 veya 18 eşit taksit olarak ödeyebiliyorlar. Taksitlerin 2 ayda bir ödenmesiyle ödeme süresi 36 aya kadar çıkıyor. Yapılandırma kapsamında peşin ödemelerde faizlerin yüzde 80’i silindi.

Abonelerce 6736 Sayılı Kanun kapsamında işlem gören yapılandırma işlemlerinin iptal olmaması için taksitlerini mutlaka düzenli olarak ödemeleri gerekiyor. Taksitli olarak ödeme için yapılandırmalarda iki taksit ödenmediği durumlarda söz konusu borçlar yapılandırma kapsamından çıkıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğüne ödemeler kurum veznelerinin yanı sıra www.maraskaski.gov.tr web sitesinden kredi kartıyla online olarak, PTT Şube ve acentelerinden ve anlaşmalı olan bankalar ile internet bankacılığı ve otomatik ödeme talimatı verilerek yapılabilecek.   

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